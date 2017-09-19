ФБР прослуховувало екс-главу штабу Трампа Манафорта до і після президентських виборів - CNN

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США прослуховувало телефонні розмови колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до і після президентських виборів 2016 року. Прослушка велася на підставі санкції суду і Закону про прослуховуваннях в інтересах зовнішньої розвідки (FISA). Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Читайте такожЕкс-зять Манафорта зустрічався із слідчими у справі щодо співпраці тестя з Партією регіонів - ЗМІ

Згідно з даними CNN, стеження була встановлена після того, як у 2014 році ФБР почало розслідування діяльності консалтингових фірм, що надавали послуги колишньої правлячої партії України. За даними одного з джерел, прослуховування на деякий час припинили через відсутність доказів, але після отримання нового ордера ФБР відновило спостереження. В рамках ордера ФБР також провело обшук сховища, що належить пану Манафорту, але чи було що-то там виявлено не відомо.

Наголошується, що другий ордер міг бути виданий через підозри в наявності зв'язку команди Трампа з російською владою. Як розповіли співрозмовники телеканалу, частина перехоплених розмов Пола Манафорта була передана команді спецпрокурора США Роберта Мюллера, який веде розслідування втручання Росії у вибори в США.

Як повідомляв УНІАН, екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 роках отримав 17 млн доларів від Партії регіонів. Його фірмі платили за роботу в інтересах партії, зокрема, за її передвиборчу програму.