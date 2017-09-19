У Путіна ухилилися від відповіді на питання про обстріл ракетами глядачів навчань "Захід-2017" (відео)

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков переадресував до Міноборони РФ прохання прокоментувати інформацію про розстріл з вертольота глядачів в рамках навчань «Захід-2017»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, так Пєсков відповів на прохання журналістів прокоментувати публікації в ЗМІ про те, що на навчаннях «Захід-2017» бойовий вертоліт випустив ракету, осколки якої влучили в глядачів.

«Це потрібно все-таки ставити питання до Міністерства оборони, а не адміністрації президента», - сказав Пєсков.

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань «Захід-2017» вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, які перебували поряд з полігоном «Лужский» під Санкт-Петербургом. Двоє людей дістали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет «повітря-земля» стався випадково через неполадки. Обстріл, за припущенням, стався 17 або 18 вересня. Офіційно про нього нічого не повідомлялося.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії «Захід-2017» розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня.

Навчання проходять на полігонах Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

За даними представників НАТО, в них задіяно від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив керівник Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, навчання скидаються на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

Загалом на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, зокрема й з України і країн НАТО.