У Китаї пересунули буддійський храм вагою дві тисячі тонн

У Шанхаї храм Нефритового Будди вагою в 2000 тонн перемістили на 30 метрів на північ з метою усунення небезпеки пожежі та інших проблем. Про це повідомляє Shanghaidaily.

Фахівці заявили, що храм розташований всього в 15 метрах від інших релігійних споруд. Після того як майданчик очистили і закінчили переміщення будівлі, підвищилася безпека гостей храмового комплексу.

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Для перенесення було використано ряд спеціальних пристроїв, у тому числі понад 40 гідравлічних домкратів. Храм помістили на спеціально побудовані рейки, підняли на метр у висоту і переміщали приблизно на п'ять метрів в день.

Очікується, що передислоцированный храм знову відкриється для відвідувачів до кінця 2017 року. Будівля буде перебувати під суворим контролем найближчі роки для спостереження за структурною стійкістю.

Храм Нефритового Будди є однією з найпопулярніших визначних пам'яток Шанхая. Його відвідують близько 1,5 мільйона чоловік у рік. Третина відвідувачів приїжджає з-за кордону.

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