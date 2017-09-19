У Бельгії знайшли затонулий підводний човен часів Першої світової з останками 23 членів екіпажу (фото)

У бельгійського узбережжя знайшли добре збережену затонулу німецьку субмарину часів Першої світової війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на бельгійський телеканал VRT.

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Імовірно, що усередині підводного човна знайшли тіла 23 членів екіпажу. Він пішов на дно через аварію.

Поки невідомо, який з 11 відомих німецьких підводних човнів було знайдено. Через побоювання грабіжників місцеві органи влади відмовилися розповісти про точне місцезнаходження знайденого підводного човна.

Під час Першої світової війни субмарини були ключовим елементом військової тактики Німеччини для зриву британських торгових шляхів в Ла-Манші і Північному морі.