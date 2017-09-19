Російський генерал, що керував захопленням Криму, потрапив у ДТП (відео)

Командувач Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії, генерал-полковник Андрій Сердюков отримав важкі травми в результаті ДТП в Мурманській області. Про це пише видання «Лента.ру» з посиланням на джерела.

Автокатастрофа сталася 15 вересня о 14:45 на 1420-му кілометрі автодороги Р21 «Кола» в РФ. В мікроавтобус генерала, який їхав у кортежі в супроводі машин військової автоінспекції, врізався легковий автомобіль. Постраждалий командувач був доставлений у відділення реанімації госпіталю Північного флоту.

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Як йдеться в матеріалах перевірки по ДТП, у кортеж, в якому рухався мікроавтобус Volkswagen Caravella російського командувача, врізався Chevrolet Lanos, який виїхав із зустрічної смуги. У результаті мікроавтобус перекинувся.

Генерал-полковник у важкому стані, із серйозною черепно-мозковою травмою та переломом хребта був доставлений в реанімацію госпіталю Північного флоту. Постраждав також 52-річний заступник Головкому з повітряно-десантної підготовки РФ, генерал-майор Володимир Кочетков: із численними переломами він також був госпіталізований.

Крім того, травми в результаті аварії отримали 49-річний помічник головкому і 35-річний ад'ютант. Водій Chevrolet, 34-річний житель Мурманська, від отриманих травм помер у машині швидкої допомоги. Його 39-річна дружина з важкими травмами госпіталізована. Двоє їх дітей, хлопчики 16 і 17 років, відбулися незначними синцями.

Експертиза показала, що водій службового мікроавтобуса був тверезий, у ДТП він отримав незначні забої. В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.

У Міноборони РФ підтвердили Інтерфаксу інформацію про ДТП. У російському відомстві повідомили, що стан здоров'я командувача ВДВ РФ характеризується медикам як задовільний, його життю нічого не загрожує.

Відзначимо, що Андрій Сердюков є командувачем ПДВ РФ із жовтня 2016 року. Раніше він командував військами Південного військового округу і керував операцією по захопленню Криму навесні 2014 року.

Саме Сердюков очолив і реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили прийняття парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ, який був організований протягом трьох тижнів.