Президент Венесуели порівняв Трампа з Гітлером

Президент Венесуели Ніколас Мадуро порівняв президента США Дональда Трампа з «новим Гітлером» міжнародної політики, повідомляють Ведомости з посиланням на EFE Noticias. Стиль правління Трампа Мадуро розцінив як авторитарний і заявив про готовність протистояти цьому.

Читайте такожТрамп запровадив фінансові санкції проти ВенесуелиВиступаючи з трибуни Генасамблеї ООН, Трамп, з одного боку, проголосив головним принципом свого правління повагу до національного суверенітету, з іншого – погрожував знищенням Північній Кореї іжорстко нападав на «повстанські режими», «такі як Венесуела і Іран».

Мадуро у своїй заочній полеміці з Трампом дав зрозуміти, що він продовжить сам командувати своєю нацією, а Трампу порадив «проковтнути» його ремарки про Гітлера.

На початку року про «гучні націоналістичні нотки» в інавгураційній промові Трампа заявив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель.