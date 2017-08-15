США не будуть лише споглядати скочування Венесуели в диктатуру - Пенс

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати Америки вдадуться до всіх своїх можливостей, щоб відновити демократію у Венесуелі.

Про це він сказав на прес-конференції, перебуваючи в сусідній Колумбії, пише Радіо Свобода.

За словами Пенса, президент США Дональд Трамп "дав чітко знати, що ми не будемо лише споглядати, коли Венесуела скочується в диктатуру".

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Пенс наголосив, що колапс венесуельської держави "загрожує безпеці і розквітові цілої півкулі і народу Сполучених Штатів".

Зі схожими заявами віце-президент США вже виступав у неділю, коли прибув до Колумбії. Тоді президент Колумбії Хуан Мануель Сантос заявив на спільній прес-конференції після зустрічі двох керівників, що США не мають навіть думати про воєнну акцію у Венесуелі.

Жителі Венесуели протестують проти президента Мадуро, вони звинувачують його у встановленні диктатури і доведенні країни до глибокої економічної кризи. Сам глава держави називає демонстрантів терористами, а кризу - спланованою США змовою.