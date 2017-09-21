ЗМІ повідомили про нові втрати російських військ в Сирії

У Сирії при виконанні бойового завдання загинув російський військовослужбовець-контрактник Володимир Тарасюк.

Як повідомляє видання Newirkutsk, загиблий був жителем міста Братськ.

За словами друзів, фатальна поїздка в гарячу точку для нього була не першою. У 2000-х він двічі воював у Чечні. До Сирії він відправився контрактником.

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За словами молодшої сестри загиблого Ольги Долматової, Володимир загинув при поверненні на базу. Крім нього в засідку бойовиків потрапили полковник і генерал. Всіх розстріляли. Це сталося о 10.30 ранку 16 вересня. Володимир отримав осколкове поранення в голову, втратив багато крові. Вертоліт не мав можливості приземлитися і забрати поранених на борт.

Водночас, в міноборони Росії про втрати 16 вересня в Сирії не повідомляли. Проте напередодні РИА Новости з посиланням на начальника головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-полковника Сергія Рудського повідомило, що в провінції Ідліб у Сирії отримали поранення троє російських військових під час наступу угруповання "Фронт ан-Нусра". Також, відповідно до цієї інформації, 29 російських солдатів потрапили в оточення, але змогли вирватися з нього.