У Сирії загинув ще один російський військовий - ЗМІ

У Сирії загинув ще один російський військовий - оренбуржець Олександр Ягофаров. Про це повідомляє місцеве видання OrenDay.ru. Похорони відбулися вчора, а тіло доставили в Оренбург у суботу, 26 серпня.

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Близьким військового повідомили, що машина, в якій він перебував, підірвалася на фугасі 11 серпня. Відомості про смерть Олександра підтверджуються і коментарями під його фотографією в профілі на VK.com. Посмертно йому присвоїли кілька державних нагород. Відзначається, що загиблий "неодноразово відправлявся в «гарячі точки», а поїздка в Сирії, за словами самого Сашка, повинна була бути його останній відрядженням".

У той же час експерти Conflict Intelligence Team вважають, що великий часовий проміжок між датою смерті Олександра і його похоронами (16 днів), а також відсутність у профілі фотографій, які вказують на службу в рядах російської армії, наводять на думку, що він був одним з найманців ПВК "Вагнера".

Раніше повідомлялося, що з початку військової операції Росії в Сирії Міноборони офіційно підтвердило загибель 28 російських військовослужбовців.