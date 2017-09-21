Екс-глава штабу Трампа пропонував олігарху з кола Путіна консультації щодо виборів у США – WP

Колишній керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт пропонував близькому до Кремля російському мільярдерові, власнику компанії "Російський алюміній" Олегу Дерипасці консультації про хід президентської кампанії в США в 2016 році.

Як повідомила в середу, 20 вересня, газета The Washington Post, це сталося менш ніж за два тижні до того, як Трамп став офіційним кандидатом у президенти, передає DW.com.

"Якщо йому потрібні приватні консультації, ми можемо це зробити", - нібито пообіцяв Манафорт по електронній пошті посереднику між ним і Дерипаскою. За даними видання, цей лист було відправлено 7 липня 2016 року.

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Цей лист був одним з десятків тисяч документів, переданих спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який розслідує можливе втручання Росії у президентські вибори в США. Представники Мюллера відмовилися коментувати публікацію The Washington Post. Прес-секретар Манафорта Джейсон Малоні заявив, що ніяких консультацій не було, і назвав електронні листи спробою Манафорта зібрати "невиплачені борги". Тим часом газета уточнила, що немає доказів того, що Дерипаска коли-небудь отримував ймовірну пропозицію Манафорта або що проводилися якісь консультації.