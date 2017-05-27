Олігарх з кола Путіна пропонував США допомогу в розслідуванні втручання РФ у вибори – NYT

Російський олігарх Олег Дерипаска запропонував співпрацювати з комітетами Конгресу США і допомогти у розслідуванні втручання Росії в американські вибори президента 2016 року.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовців Конгресу, які побажали залишитися неназваними, передає ТСН.

Російський олігарх, який є членом внутрішнього кола президента Росії Володимира Путіна, нещодавно запропонував співпрацювати з комітетом Конгресу розвідки в обмін на видачу повного імунітету. Про це журналістам повідомили одразу три посадові особи Конгресу на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені обговорювати це питання публічно.

Однією з умов Дерипаски нібито був повний імунітет, однак представники Конгресу не погодилися з умовами Дерипаски через стурбованість, що це ускладнить роботу федеральних слідчих у кримінальних справах.

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Раніше агентство Associated Press написало, що Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера в інтересах уряду Володимира Путіна.

За інформацією видання, Манафорт начебто розробив амбітну політичну стратегію для Дерипаски, близького союзника Путіна, щоб підірвати антиросійську опозицію через колишні радянські республіки. Зазначається, що американський політик зрештою підписав річний контракт строком до 2009 року, за яким він отримував від російського бізнесмена 10 мільйонів доларів на рік.

У відповідь російський мільярдер і алюмінієвий магнат Дерипаска пригрозив позовом фізичним особам і ЗМІ, які пишуть про його зв'язки з колишнім керівником предвиборчого штабу Дональда Трампа.