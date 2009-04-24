Пентагон опублікує фото знущань над ув’язненими
11:02, 24 квітня 2009Світ
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На об’єктах в Іраку та Афганістані
Міністерство оборони США обіцяє до кінця травня опублікувати фотографії знущань американських військових над ув’язненими в Іраку та Афганістані, передає Радіо Свобода.
Про це повідомила правозахисна організація «Американська спілка громадянських свобод», посилаючись на інформацію Міністерства юстиції.
За даними правозахисників, світлини були зроблені на об’єктах в Іраку та Афганістані – окрім скандально відомої в’язниці Абу-Ґрейб під Багдадом.
Адміністрація Джорджа Буша відмовлялася оприлюднювати ці фотографії.
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