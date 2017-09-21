Трамп заявив про розширення санкцій проти КНДР
Під обмежувальні заходи потрапляють продукція текстильної промисловості, рибальство, інформаційні технології та обробна промисловість Північної Кореї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про розширення санкцій щодо компаній і приватних осіб, які ведуть справи з КНДР. Про це повідомляє Reuters.
«Новий документ позбавляє джерел доходів, які фінансують зусилля Північної Кореї із розробки найбільш смертоносних видів зброї, відомих людству», — заявив американський лідер.
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Він додав, що під обмежувальні заходи потрапляють продукція текстильної промисловості, рибальство, інформаційні технології та обробна промисловість Північної Кореї.
19 вересня Трамп з трибуни Генасамблеї ООН пообіцяв «повністю знищити» Північну Корею. За словами Трампа, у США не буде іншого вибору, якщо Пхеньян не схаменеться. «[Кім Чен Ин] веде себе і свій режим до самогубства», — заявив Трамп.
Він настійно закликав держави — члени Організації Об'єднаних Націй разом працювати над ізоляцією влади КНДР до тих пір, поки вони не припинять ворожу поведінку.