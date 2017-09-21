Трамп заявив про розширення санкцій проти КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про розширення санкцій щодо компаній і приватних осіб, які ведуть справи з КНДР. Про це повідомляє Reuters.

«Новий документ позбавляє джерел доходів, які фінансують зусилля Північної Кореї із розробки найбільш смертоносних видів зброї, відомих людству», — заявив американський лідер.

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Він додав, що під обмежувальні заходи потрапляють продукція текстильної промисловості, рибальство, інформаційні технології та обробна промисловість Північної Кореї.

19 вересня Трамп з трибуни Генасамблеї ООН пообіцяв «повністю знищити» Північну Корею. За словами Трампа, у США не буде іншого вибору, якщо Пхеньян не схаменеться. «[Кім Чен Ин] веде себе і свій режим до самогубства», — заявив Трамп.

Він настійно закликав держави — члени Організації Об'єднаних Націй разом працювати над ізоляцією влади КНДР до тих пір, поки вони не припинять ворожу поведінку.