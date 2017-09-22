Путін позитивно оцінив російсько-білоруські навчання "Захід-2017"

Президент Російської Федерації Володимир Путін позитивно висловився щодо російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які він проінспектував на полігоні в Ленінградській області. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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«Поки президент публічно не давав оцінки навчань, що відбулися. Природно, вони тільки завершені, поки підбиваються підсумки. Але можна сказати, що в ході свого відвідання одного з фрагментів цих навчань у Ленінградській області пару днів назад президент дуже позитивно висловився про хід і результативність цих маневрів», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, якою є оцінка Кремля підсумків навчань «Захід-2017».

За його словами, Путін регулярно отримує всі необхідні доповіді по лінії оборонного відомства. «Зрозуміло, по лінії оборонного відомства верховному головнокомандувачу всі необхідні доповіді здійснюються регулярно», - сказав Пєсков у відповідь на запитання про те, чи доповідали президенту про інцидент з вертольотом і обстрілом глядачів до того, як він позитивно висловився про хід навчань.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" проходили на території двох країн з 14 до 20 вересня. У Міноборони РФ заявили, що у навчаннях брали участь 13 тис. військовослужбовців.

За даними представників НАТО, в них були задіяні від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, вчення схожі на підготовку до великої війни.

Президент України Петро Порошенко засудив навчання «Захід-2017». Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Україна разом з партнерами буде уважно відстежувати виведення російських військ з Білорусі та повернення їх у пункти постійної дислокації.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ може використовувати ці навчання для початку анексії Білорусі. У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

За інформацією ЗМІ, під час навчань вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, які перебували поруч з полігоном «Лузький» під Санкт-Петербургом, в результаті двоє людей отримали тяжкі травми.