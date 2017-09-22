США вирішили розгорнути сили стратегічного призначення в Південній Кореї

США розгорнуть в Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення. До такого рішення прийшли президент США Дональд Трамп і президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі в Нью-Йорку. Про це повідомляє Білий дім, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що президенти двох країн під час зустрічі обговорили питання, пов'язані з ядерними випробуваннями Північної Кореї. Трамп і Мун Чже Ін погодилися з тим, що необхідно чинити сильний тиск на Пхеньян для вжиття заходів щодо ядерного роззброєння КНДР.

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Вашингтон розгорне сили стратегічного реагування на самому Корейському півострові й навколо нього. Склад американських збройних сил при цьому буде ротуватися. Крім того США нададуть допомогу Сеулу в постачанні та розробці військової техніки для армії Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Генсек ООН застеріг від загрози війни з КНДР. Також Південна Корея заявила про можливість повернення ядерної зброї в країну.