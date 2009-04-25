Молдова просить ЄС терміново ввести для її громадян безвізовий режим

Молдова наполегливо просить Європейський союз в терміновому порядку ввести для її громадян безвізовий режим.

Про це повідомив сьогодні президент Володимир Воронін за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ради Європейського союзу, Верховним представником ЄС із зовнішньої політики і загальної безпеки Хав’єром Соланою.

В.Воронін зазначив, що влада Молдови просять Євросоюз в терміновому порядку обговорити проблему надання режиму вільного пересування молдавських громадян до країн ЄС. Глава держави висловився за негайний початок переговорів про нову угоду між Молдовою і ЄС.

У свою чергу Х.Солана сказав, що Євросоюз розуміє, що візовий режим - важливий аспект для Молдови, і ЄС вивчить можливості поліпшення положення справ у цій області.

РосБізнесКонсалтинг