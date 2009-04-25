Європарламент спростить електронні платежі

Європарламент вирішив спростити електронні платежі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Джона ПАРВІСА (група народних партій, Великобританія) щодо пропозицій Європейської комісії, схваленій 24 квітня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Так, депутати висловилися за можливість використання грошей в електронних системах різних країн для здійснення платежів при придбанні товарів через Інтернет.

Депутати також підтримали зменшення вимог до статутного фонду компаній, що займаються електронними переказами, однак, на відміну від пропозицій Єврокомісії, запропонували зменшити його з 1 млн. євро до 350 тис. євро, а не до 125 тис. При цьому депутати висловилися за скасування норми законодавства, що забороняє цим компаніям займатися будь-якою іншою діяльністю.

Країни-члени мають імплементувати нові положення до національних законодавств протягом 18 місяців.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту схвалив цей проект доповіді 11 лютого.