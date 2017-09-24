У Іспанії та Каталонії виникла суперечка за контроль над поліцією регіону

Між центральним урядом Іспанії та урядом Каталонії розгорілася суперечка з приводу контролю над місцевою поліцією Каталонії (Mossos d'Esquadra), чисельність якої становить близько 17 тисяч осіб, як пише DW.

У суботу, 23 вересня, прокуратура Іспанії звернулася до міністерства внутрішніх справ країни з вимогою здійснювати координацію операцій усіх правоохоронних органів, спрямованих на недопущення проведення референдуму про незалежність Каталонії.

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У МВС Іспанії згодом заявили, що здійснюватимуть таку координацію у регіоні, а каталонська поліція підпорядковуватиметься національній гвардії (Guardia Civil), інформує агентство dpa. У відповідь на цей крок уряд Каталонії запевнив, що не дозволить центральному уряду взяти під контроль місцеву поліцію.

Глава МВС Каталонії Жоакім Форн заявив, що каталонський уряд "засуджує спробу держави втрутитися в роботу підрозділів поліції Каталонії". "Це є неприйнятним", - наголосив Форн. Міністр також повідомив, що керівник Mossos d'Esquadra під час наради у суботу за участі державного прокурора у Каталонії та очільників інших правоохоронних органів - національної поліції та гвардії - також висловив свою незгоду з цим рішенням.

Нагадаємо, напередодні, 22 вересня, МВС Іспанії оголосило, що відправляє додаткові підрозділи поліції до Каталонії з метою недопущення референдуму, запланованого на 1 жовтня. 20 вересня іспанська поліція затримала десятки осіб у зв'язку з підготовкою до референдуму, проте до п'ятниці, 22 вересня, усіх затриманих було звільнено.