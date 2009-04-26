Країни ЄС, що не входять до зони євро, зможуть отримати більше кредитів

05:33, 26 квітня 2009
Світ
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Рішення Європарламенту

Європарламент розширив повноваження Європейської комісії щодо надання удвічі більше кредитів країнам-членам, що не входять до євро зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді Первенш БЕРЕШ (група соціалістичних партій, Франція), схваленій 24 квітня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі. “За” проголосували 369 депутатів, проти – 9, утрималися – 15.

Таким чином ЄК зможе надавати країнам-членам, що не входять до зони євро, кредити на загальну суму 50 млрд. євро.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідери країн Європейського Союзу вирішили удвічі збільшити можливість Єврокомісії надавати кредити країнам-членам ЄС, що не входять до єврозони.

На сьогодні такі кредити Єврокомісія уже надала Угорщині, Латвії та Румунії на загальну суму 14,6 млрд. євро.

 

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