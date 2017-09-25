Британський художник створив скульптуру з 7 тисяч таблеток екстазі

12:55, 25 вересня 2017
Світ
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Витвір являє собою дівчину, зроблену з силікону і скловолокна, яка проходить через прозору панель.

фото instagram @chemical_x_lab

Британський художник Chemical X створив скульптуру з 7 тисяч таблеток екстазі, назвавши її «Дух екстазі», передає hromadske.ua.

Витвір являє собою дівчину, зроблену з силікону і скловолокна, яка проходить через прозору панель.

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Автор каже, що прототипом героїні стала британська модель і актриса, яка є шанувальником його творчості, Кара Делевінь.

Вартість роботи оцінюється в мільйон фунтів стерлінгів.

Shit! She's escaped!

Публикация от Chemical X (@chemical_x_lab)

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Теги: #скульптура з екстазі#британський художник#дух екстазі