Британський художник створив скульптуру з 7 тисяч таблеток екстазі

Британський художник Chemical X створив скульптуру з 7 тисяч таблеток екстазі, назвавши її «Дух екстазі», передає hromadske.ua.

Витвір являє собою дівчину, зроблену з силікону і скловолокна, яка проходить через прозору панель.

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Автор каже, що прототипом героїні стала британська модель і актриса, яка є шанувальником його творчості, Кара Делевінь.

Вартість роботи оцінюється в мільйон фунтів стерлінгів.