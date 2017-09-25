Британський художник створив скульптуру з 7 тисяч таблеток екстазі
12:55, 25 вересня 2017Світ
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Витвір являє собою дівчину, зроблену з силікону і скловолокна, яка проходить через прозору панель.
фото instagram @chemical_x_lab
Британський художник Chemical X створив скульптуру з 7 тисяч таблеток екстазі, назвавши її «Дух екстазі», передає hromadske.ua.
Витвір являє собою дівчину, зроблену з силікону і скловолокна, яка проходить через прозору панель.
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Автор каже, що прототипом героїні стала британська модель і актриса, яка є шанувальником його творчості, Кара Делевінь.
Вартість роботи оцінюється в мільйон фунтів стерлінгів.
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