Журналісти залишили Грецію без новин: оголосили страйк на цілу добу

Греція залишилась без новин після того, як найбільша прес-асоціація країни оголосила 24-годинний страйк на знак протесту проти закриття спеціального фонду медичного обслуговування працівників ЗМІ.

Як повідомляє Associated Press, у вівторок не транслюються новинні програми, і сайти не оновлюють зміст новин, а газети не будуть опубліковані в середу.

Читайте такожЩо писали іноземні ЗМІ про Україну: прорив Саакашвілі та варіанти вирішення конфлікту на Донбасі (інфографіка)

Союз журналістів Афін вимагає допомоги від уряду та медіа-компаній щодо утримання проблемного фонду на плаву.

ЗМІ Греції сильно постраждали від фінансової кризи в країні, що призвело до різкого падіння доходів від реклами та підписки, а серед журналістів – до безробіття.

Страйк має завершитись о 6 годині в середу.