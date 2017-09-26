ЗМІ повідомили про нові втрати ЗС РФ в Сирії: один з убитих раніше воював за бойовиків на Донбасі

У Сирії загинули ще двоє російських військових – Юрій Хабаров з Ярославської області і Магомед Тербулатов з Чечні.

Про загибель Хабарова повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), передає Радіо Свобода.

За даними розслідувачів, перед відправкою в Сирію росіянин воював на боці бойовиків на Донбасі. Служив Хабаров в Сирії за контрактом або був найманцем, невідомо.

Про загибель Тербулатова повідомило інтернет-видання "Кавказ.Реалії". Загиблий, як стверджується, служив в Сирії у військовій поліції. CIT зазначає, що 20 вересня Міністерство оборони Росії повідомило про оточення 30 бійців військової поліції в сирійській провінції Ідліб. Про загиблих у відомстві не заявляли.

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Минулого тижня стало відомо про загибель в Сирії п'ятьох російських військових, в їх числі генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Всього, за даними Reuters, тільки з початку 2017 року в Сирії загинули не менше 40 російських військовослужбовців. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 росіян.