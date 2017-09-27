Актор серіалу "Фізрук" загинув, рятуючи постраждалих у ДТП

18-річний актор Єгор Клінаев, який зіграв роль школяра Микити в серіалі "Фізрук", трагічно загинув під колесами автомобіля, рятуючи постраждалих в ДТП. Про це пише "Hello.Росія".

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Єгор Клінаев пішов з життя, рятуючи жертв іншого дорожньо-транспортної пригоди. На кільцевій дорозі зіткнулися три автомобілі, Єгор, побачивши аварію, зупинив свою машину і побіг допомагати пораненим. У цей момент його і ще двох водіїв, які також спрямовувалися на допомогу жертвам ДТП, збив проїжджає на швидкості автомобіль. Єгор помер на місці, двох водіїв госпіталізовано.

До 18 років Єгор встиг зіграти в 19 картинах. В дитинстві він був учасником колективу "Непоседи".

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня померла колишня солістка колективу «Банд'Ерос» Рада (Родіка Зміхновська).