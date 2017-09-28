Хакери із Росії допомагають у підготовці референдуму в Каталонії – ЗМІ

Хакери з Росії допомагають підтримувати сайт щодо референдуму про незалежність Каталонії у робочому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на газету El Pais.

Видання зазначає, що після того як правоохоронні органи заблокували фізичні канали підготовки референдуму, веб-сайти лишаються єдиним джерелом інформації зі списками дільниць для голосування.

"Згідно з даними Цивільної гвардії, група хакерів у Росії і країнах-сателітах постійно створюють нові посилання на безліч копій сайту про референдум 1 жовтня, що іспанські органи юстиції і поліція не мають змоги їх закрити" - повідомляє El Pais.

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Як зазначається, виявити хакера, який працює з території ЄС, для влади Іспанії простіше. В свою чергу між Росією і Євросоюзом немає угод у сфері цифрового законодавства.

Після закриття першого офіційного вебсайту про референдум referendum.cat президент женералітату Карлес Пучдемон у своєму Твіттері оприлюднив дві нові адреси з серверами у Британії і Люксембурзі. Обидві сторінки були закриті рішенням суду. Після цього каталонські хакери копіювали сайти і почали використовувати інші країни.

Видання зазначає, що процес закриття сторінки за кордоном є тривалим, оскільки вимагає відправлення судового наказу в поліцію іншої країни, яка спочатку повинна оцінити його.

На даний момент правоохоронні органи Іспанії закрили 144 сайти, пов’язані з референдумом.

При цьому, зазначає газета, вибір Росії став невипадковим.

"В останні тижні соцмережі і політичні сайти цієї країни зробили каталонську кризу трендом, який має на меті поглибити існуючі протиріччя і ослабити не лише Іспанію, а й весь ЄС" - зазначає El Pais.

Як відомо, референдум про незалежність Каталонії має пройти 1 жовтня, однак влада Мадрида робить все можливе щоб не допустити його проведення.