Каталонія закликала ЄС втрутитися в ситуацію навколо референдуму про незалежність

Євросоюз повинен виконати свій обов'язок як носія демократичних цінностей і переконати Іспанію дозволити проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву міністра закордонних справ Каталонії Рауля Ромеви.

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"Ми закликаємо інститути Євросоюзу виступати за цінності й принципи Угоди про ЄС", - заявив він.

"Порушуються громадянські права та якість демократії в Іспанії підривається", - додав Ромева.

За його словами, Еврокоміссія, не досягнувши прогресу у створенні діалогу навколо даної проблеми, сприймається як така, що схвалює репресивні дії Мадрида.

Як відомо, референдум про незалежність Каталонії повинен пройти 1 жовтня, однак Мадрид робить все можливе, щоб не допустити його проведення.

Зокрема, 20 вересня іспанська поліція провела обшуки в офісі уряду Каталонії, після чого прем'єр-міністр регіону Карлес Пучдемон звинуватив Мадрид у фактичному запровадженні "надзвичайного стану" у Каталонії. Іспанська поліція здійснила 41 обшук в Барселоні, затримала 14 осіб і конфіскувала дев'ять мільйонів бюлетенів, підготовлених для проведення референдуму про незалежність.