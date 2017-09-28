ІДІЛ заявила про взяття в полон двох російських солдатів у Сирії, один убитий

"Ісламська держава" взяла у полон двох російських солдатів в сирійському місті Дейр-ез-Зор. Про це повідомило близьке до ІД інформагентство Amaq, повідомляє SITE Intelligence Group.

Повідомляється також, що один російський солдат був убитий. У Міноборони відмовилися прокоментувати цю інформацію, передає Дождь.

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що відомство не має ні підтвердження, ні спростування інформації про захоплення в полон російських військових у Сирії.

"Бачили ці повідомлення. У мене немає підтвердження, або спростування цих даних. Вони потребують перевірки", — передає ТАСС слова Захарової.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня, в Сирії в результаті мінометного обстрілу був убитий російський генерал Валерій Асапов, який раніше командував бойовиками на Донбасі.