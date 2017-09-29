Мадрид наполягає: референдуму про незалежність Каталонії не буде

Спікер уряду Іспанії Іньїго Мендес де Віго заявив, що референдуму про незалежність Каталонії не буде, повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.

"Я наполягаю на тому, що 1 жовтня референдуму не буде", - заявив де Віго після щотижневого засідання кабінету міністрів.

Зазначимо, що в поточному іспанському уряді де Віго також займає посаду міністра освіти, культури і спорту.

У той же час, міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакін Форн заявив, що "Барселона" спробує забезпечити мирне проведення референдуму, незважаючи на суворі заходи національного уряду Іспанії.

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Нагадаємо, 28 вересня влада Каталонії закликала Євросоюз не ігнорувати тему майбутнього референдуму про незалежність регіону і конфлікт, що виник з іспанським урядом.

Мадрид взяв на себе контроль над фінансами Каталонії і підпорядкував поліцію Каталонії безпосередньо національній гвардії країни.

Іспанська поліція вилучила близько 2,5 мільйона бюлетенів, а також 4 мільйона конвертів, призначених для голосування на референдумі про незалежність Каталонії.

Референдум про незалежність Каталонії повинен відбутися 1 жовтня.