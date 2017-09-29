Мадрид наполягає: референдуму про незалежність Каталонії не буде
У той же час, міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакін Форн заявив, що "Барселона" спробує забезпечити мирне проведення референдуму.
Спікер уряду Іспанії Іньїго Мендес де Віго заявив, що референдуму про незалежність Каталонії не буде, повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.
"Я наполягаю на тому, що 1 жовтня референдуму не буде", - заявив де Віго після щотижневого засідання кабінету міністрів.
Зазначимо, що в поточному іспанському уряді де Віго також займає посаду міністра освіти, культури і спорту.
У той же час, міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакін Форн заявив, що "Барселона" спробує забезпечити мирне проведення референдуму, незважаючи на суворі заходи національного уряду Іспанії.
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Нагадаємо, 28 вересня влада Каталонії закликала Євросоюз не ігнорувати тему майбутнього референдуму про незалежність регіону і конфлікт, що виник з іспанським урядом.
Мадрид взяв на себе контроль над фінансами Каталонії і підпорядкував поліцію Каталонії безпосередньо національній гвардії країни.
Іспанська поліція вилучила близько 2,5 мільйона бюлетенів, а також 4 мільйона конвертів, призначених для голосування на референдумі про незалежність Каталонії.
Референдум про незалежність Каталонії повинен відбутися 1 жовтня.