КНДР не йде на переговори із Вашингтоном - Держдеп США

02:12, 01 жовтня 2017
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У Держдепі США заявили, що чиновники КНДР не виявили жодного інтересу до переговорів щодо денуклеаризації.

У Держдепі наголосили, що Пхеньян не показав жодних ознак зацікавленості в переговорах

У Держдепі США заявили, що КНДР досі не виявила інтересу до переговорів щодо денуклеаризації. Про це у Twitter заявила офіційний представник держдепартаменту Хізер Нойерт.

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Вона зазначила, Пхеньян не показав жодних ознак того, що він зацікавлений або готовий до переговорів щодо денуклеаризації, незважаючи на запевнення, що "Сполучені Штати не зацікавлені у сприянні розвалу нинішнього режиму, не мають на меті зміну режиму, прискорення возз'єднання півострова або мобілізації сил на північ від демілітаризованої зони ".

Як повідомляв УНІАН раніше, США встановили прямий контакт з Північною Кореєю. Інформацію підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, Вашингтон промацує можливість переговорів з Пхеньяном. 

"Слідкуйте за новинами. У нас є канали зв'язку. Ми не сидимо в темряві, - заявив Тіллерсон під час свого візиту в Китай.

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Теги: #Держдеп США#КНДР і США#переговори КНДР і США#денуклеаризація КНДР