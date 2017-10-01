КНДР не йде на переговори із Вашингтоном - Держдеп США

У Держдепі США заявили, що КНДР досі не виявила інтересу до переговорів щодо денуклеаризації. Про це у Twitter заявила офіційний представник держдепартаменту Хізер Нойерт.

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Вона зазначила, Пхеньян не показав жодних ознак того, що він зацікавлений або готовий до переговорів щодо денуклеаризації, незважаючи на запевнення, що "Сполучені Штати не зацікавлені у сприянні розвалу нинішнього режиму, не мають на меті зміну режиму, прискорення возз'єднання півострова або мобілізації сил на північ від демілітаризованої зони ".

US has several channels to communicate w #DPRK, but regime has shown no indication they're interested/ready for talks re: denuclearization. pic.twitter.com/5AwB7JOy0M — Heather Nauert (@statedeptspox) September 30, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, США встановили прямий контакт з Північною Кореєю. Інформацію підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, Вашингтон промацує можливість переговорів з Пхеньяном.

"Слідкуйте за новинами. У нас є канали зв'язку. Ми не сидимо в темряві, - заявив Тіллерсон під час свого візиту в Китай.