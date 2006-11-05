Захист Хусейна назвав смертний вирок незаконним

Процедура оскарження смертного вироку колишньому лідерові Іраку Саддаму ХУСЕЙНУ і представникам його оточення почнеться у понеділок, повідомив суддя Вищого кримінального суду Іраку Раїд ДЖУЇ.

"Апеляція на вирок суду буде подана у понеділок, розгляд продовжиться протягом місяця. Але у Апеляційної палати суду немає конкретної фінальної дати для винесення ухвали", - заявив суддя, повідомляє NEWSru.

Мотивуванням для цієї апеляції, як очікується, слугуватимуть недоліки в процедурі процесу і недотримання прав. У випадку, якщо Апеляційна палата суду визнає запит обгрунтованим, має розпочатися новий процес. Проте, якщо нинішнє рішення суду буде підтверджено, то вирок повинен бути виконаний у 30-денний термін після відповідного рішення Апеляційної палати.

Адвокат Бушра Халіль (Bushra Khalil) назвала вирок і весь судовий процес незаконним, повідомляє Лента.ру. "Це політичний процес. Він був початий з політичних причин в інтересах Америки", - заявила адвокат.

Із засудженням винесеного вердикту також виступила правозахисна організація "Міжнародна амністія". Вона назвала процес несправедливим, відзначивши серйозні порушення під час суду.

Американська адміністрація привітала рішення суду. Посол США в Іраку Залмай Халізад назвав вирок "важливим досягненням" на шляху Іраку до створення "вільного суспільства, заснованого на верховенстві закону". За словами Халізада, закінчення судової справи Хусейна дає можливість іракцям об`єднатися.

Рішення суду також дістало підтримку британського уряду. Як заявила міністр закордонних справ Великої Британії Маргарет Бекетт, Хусейн і його соратники притягнуті до відповідальності за їх злочини.

5 листопада іракський трибунал засудив Хусейна до страти через повішання. Колишній диктатор визнаний винним у вбивстві 148 шиїтів у селі Дуджейл. Разом з Хусейном смертний вирок одержав його брат, колишній глава іракської розвідки Барзан аль-Тікріті (Barzan al-Tikriti) і колишній голова Іракського революційного суду Авад Хамед аль-Бандер (Awad Hamed al-Bander).

Колишній віце-президент Іраку Таха Яссин Рамадан (Taha Yassin Ramadan) засуджений до довічного ув`язнення. Ще троє обвинувачених одержали по 15 років позбавлення волі. Один підсудний - колишній функціонер іракської партії "Баас" Мохаммед Аззаві аль-Алі (Mohammed Azzawi al-Ali) - виправданий судом.