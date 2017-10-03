В Берліні евакуювали тисячі людей через знайдену авіабомбу

В Берліні, в районі Темпельхоф-Шенеберг, зі своїх будинків евакуйовано близько десяти тисяч людей у зв'язку зі знайденої авіабомбою часів Другої світової війни. Бомбу вагою близько 250 кілограмів знайшли під час будівельних робіт недалеко від станції метро Insbrucker Platz. На місце виявлення з'їхалися загони поліції, пожежної охорони та представників районної влади, як повідомляє DW.

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За словами представника поліції, все проходить "спокійно і впорядковано". Місце виявлення авіабомби було оточено. Крім багатоквартирних будинків були евакуйовані також жителі одного з будинків для літніх людей, а також працівники організацій, що працюють неподалік, включаючи працівників радіостанції Deutschlandradio. Її мовлення було на короткий час перервано.

Бомбу виявили на території колишнього вантажного вокзалу Вільмерсдорф. За словами саперів, бомбу не можна перемістити, її необхідно знищити на місці. Екстрені заходи триватимуть як мінімум до півночі. Станції метро і міської електрички закриті для входу та виходу пасажирів.

На початку вересня 2017 року в Німеччині була проведена наймасштабніша евакуація жителів у зв'язку з виявленням бомби. У Франкфурті-на-Майні свої будинки були змушені залишити понад 60 тисяч осіб.