У німецькому місті 65 тисячам людей наказали залишити будинки через величезну авіабомбу (фото)

У Франкфурті-на-Майні сапери знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни, через виявлення якої було евакуйовано близько 65 тисяч людей.

Як повідомляє Бі-бі-сі, це найбільша у повоєнній історії Німеччини евакуація через виявлення снаряда.

Евакуація, зокрема, зачепила дві лікарні, 20 будинків для людей похилого віку, оперний театр, будівля центробанку Німеччини, в якому зберігається половина всього золотого запасу країни.

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Мешканцям було наказано залишити свої будинки в неділю о восьмій годині ранку за місцевим часом (дев'ята ранку за Києвом) і не повертатися до завершення операції із знешкодження снаряда. Міська влада організувала кілька пунктів, де евакуйовані жителі змогли перечекати операцію.

Відзначається, що під час Другої світової війни авіація союзників скинула на Німеччину близько півтора мільйонів тонн бомб. Багато з них були оснащені ненадійними детонаторами і не вибухнули досі. Тому у Німеччині досі знаходять тисячі авіабомб, які не розірвалися.

Як повідомляв УНІАН, у липні біля Ісландії знайшли потонуле на початку війни нацистське судно із 4 тоннами золота