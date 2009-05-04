Президент Уганди кличе країни Африки у політ на Місяць

Президент Уганди Йовері МУСЕВЕНІ закликав африканські країни об`єднати зусилля аби здійснити політ на Місяць.

"Американці були на Місяці, й росіяни теж були. Китайці та індійці туди теж скоро полетять. Африканці - єдині, хто застряг тут, на Землі", - заявив він, виступаючи перед провідними юристами країни, повідомляє NEWSru.

Й.МУСЕВЕНІ додав, що жителям Уганди не під силу самим долетіти до Місяця, але якщо країни Східної Африки об`єднаються, то вони точно виберуться в космос.

Угандійський лідер виступає за об`єднання в єдиний політичний та економічний простір на сході Африки, що, на його думку, вирішить численні проблеми регіону, до якого входять такі країни як Уганда, Кенія, Танзанія, Бурунді та Руанда, зазначає Бі-Бі-Сі.