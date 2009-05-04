Дружина Берлусконі подає на розлучення

Дружина прем`єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ Вероніка ЛАРІО вирішила подати на розлучення, повідомляє агентство ANSA.

Вона вже провела попередні консультації зі своїми адвокатами і має намір запустити шлюборозлучну процедуру вже наступного тижня.

С.БЕРЛУСЬКОНІ і В.ЛАРІО одружилися в 1990 році, а вперше зустрілися ще в 1980-му. Для італійського політика шлюб з театральною актрисою став другим в житті. У пари є троє дітей: 24-річна Барбара, 22-річна Елеонора і 20-річний Луїджі.

Останнім часом відносини між подружжям були досить напруженими. Так, наприкінці квітня В.ЛАРІО публічно вичитала С.БЕРЛУСКОНІ за його пропозицію включити до списків кандидатів в Європарламент від Італії молодих і вродливих представниць шоу-бізнесу, назвавши цю ідею «безсоромною ахінеєю».

За даними італійської преси, останньою краплею, що переповнила чашу терпіння В.ЛАРІО, стала присутність 72-річного С.БЕРЛУСКОНІ 26 квітня на дні народження 18-річної неаполітанки Ноемі ЛЕТИЦІЇ.

У ЗМІ з`являлися твердження, що прем`єр-міністр часто бачиться з дівчиною. Сам С.БЕРЛУСКОНІ заявив у відповідь, що є давнім другом родини Н.ЛЕТІЦІЇ.