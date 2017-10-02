Лідер Каталонії про відносини з Мадридом: це не внутрішня справа, ми потребуємо посередництва

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликає до міжнародного посередництва з метою урегулювання протистояння з офіційним Мадридом.

Як повідомляє Reuters, відповідний заклик пролунав на наступний день того, як сотні людей зазнали травмувань в сутичках з поліцією під час проведення референдуму з незалежності Каталонії, який був визнаний офіційним Мадридом незаконним.

"Це не внутрішня справа. Це очевидно, що ми потребуємо посередництва", - заявив Пучдемон на прес-конференції.

За повідомленнями влади, було травмовано близько 900 людей.

Читайте такожВ уряді Іспанії погрожують відібрати в Каталонії автономію

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 жовтня, у Каталонії пройшов референдум щодо незалежності регіону, який центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

Іспанська поліція жорстко протидіяла виборчому процесу, вилучаючи скриньки для голосування і бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців з активістами. Поліція застосовувала гумові кулі, кийки.

За даними каталонського уряду, близько 90% виборців відповіли "так" на запитання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою з республіканською формою правління?".