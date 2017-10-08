Наїзд авто на людей в Лондоні: стала відомо кількість постраждалих, поліція виключила теракт

В результаті наїзду автомобіля на пішоходів біля лондонського Музею природознавства в одному з найпопулярніших туристичних районів британської столиці в суботу постраждали 11 осіб.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Evening Standard.

Поліція вже заявила, що це не був терористичний атак, а дорожній інцидент. Правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, і його допитують щодо підозри в небезпечному водінні.

Служба швидкої медичної допомоги в Лондоні повідомила, що вони надали допомогу 11 постраждалим, в основному з травмами голови і ніг, дев'ять з них госпіталізували.

Як відомо, цього року у Великобританії відбулося п'ять терактів, три з яких були скоєні з використанням транспортних засобів.

У Британії оголошено другий рівень терористичної загрози, який означає, що напад бойовиків вважається дуже ймовірним.