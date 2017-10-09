У Шарлотсвілі після побоїща знову пройшла смолоскипна хода неонацистів, скандували "Росія - наш друг"
Як і два місяці тому, неонацисти зібралися біля пам'ятника Роберту Лі - поки розглядається судовий позов проти його знесення, він накритий.
Білі націоналісти повернулися до Шарлотсвілю в американському штаті Віргінія, через два місяці після жорстких зіткнень з антифа та активістами лівих рухів. Тоді в ході заворушень загинула учасниця контр-акції, 32-річна Хізер Хайєр, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Мер міста Майк Сайнер назвав невелику групу людей, що зібралися навколо пам'ятник генералу Роберту, "підлими неонацистами, які нанесли у місто черговий ганебний візит". "Вам тут не раді! Забирайтеся додому!" - написав мер на своїй сторінці у Twitter.
Смолоскипна хода було організована лідером групи правих активістів Річардом Спенсером. На опублікованих ним відео протестувальники кричать: "Ви не заміните нас" і "Ми ще повернемося".
Читайте такожУ Флориді стратили першого білого чоловіка за вбивства на расовому підґрунті
Статуя генерала Роберта Лі, який командував армією конфедератів у ході Громадянської війни, була також місцем зустрічі на марші "Об'єднаємо правих" у серпні. Учасники акції виступали проти спроб міської влади знести пам'ятник.
Протестує проти акції ультраправих Хезер Хайєр загинула, коли в натовп противників маршу врізався автомобіль.
Близько 40-50 осіб взяли участь у зборі у парку Звільнення у статуї генерала Лі. Поки розглядається судовий позов проти знесення пам'ятника, він накритий.
Спенсер, який вів пряму відеотрансляцію акції в інтернеті, заявив у її ході, що Шарлотсвілль став символом придушення свободи слова і руйнування історичних пам'яток.
Група однаково одягнених людей із запаленими смолоскипами у руках скандувала: "Південь знову повстане" і "Росія - наш друг".
Один з учасників зборів сказав, що група повернулася, щоб "представляти інтереси білих американців", і критикував місцеве співтовариство і ЗМІ.
Поліція повідомила, що група покинула парк незадовго до восьмої вечора. Мер Майк Зінгер сказав, що влада шукає правові шляхи запобігання подібних маршів у майбутньому.
Спенсер - засновник ультраправового сайту та аналітичного центру. Він відомий низкою суперечливих заяв, зроблених у ході різних акцій, включаючи виступ у підтримку "мирних" етнічних чисток.
Дебати через те, чи потрібно зносити пам'ятники лідерам Конфедерації, що асоціюються з часами рабства, йдуть у США до цих пір.
Після спалаху насильства у Шарлотсвіллі місцева влада в деяких штатах зробила кроки по демонтажу подібних пам'ятників.