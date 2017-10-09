На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур
Бюлетені для голосування взяли 212 депутатів, 126 з них підтримали голову делегації Кіпру Стеллу Кіріакідіс.
Перший тур виборів президента ПАРЄ не виявив переможця. Про це повідомив на засіданні головуючий Роджер Гейл, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Бюлетені для голосування взяли 212 депутатів, 126 з них підтримали голову делегації Кіпру Стеллу Кіріакідіс. 84 депутатів проголосували за литовського депутата Емануеліса Зінгериса, 2 бюлетені визнані недійсними.
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За правилами асамблеї, для оголошення переможця в першому турі він має набрати щонайменше 152 голоси. Призначений другий тур. В разі, якщо він також не виявить переможця, буде оголошений третій тур з обранням переможця простою більшістю голосів.
Таким чином, парламентарка з Кіпру має високі шанси бути обраною на посаду президента асамблеї.