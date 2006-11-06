13 ворогів Інтернету

До списку "ворогів Інтернету", поширеного сьогодні міжнародною неурядовою організацією "Репортери без кордонів", увійшли 13 держав.

Як повідомляє РІА «Новости», в алфавітному порядку в цьому списку представлені Білорусь, Бірма (М’янма), В`єтнам, Єгипет, Іран, Китай, КНДР, Куба, Саудівська Аравія, Сирія, Туніс, Туркменістан і Узбекистан.

Майже всі вони фігурували в переліку і торік, за винятком Єгипту, де, за даними "Репортерів без кордонів", відзначено випадки цензури в Інтернеті, а також проведено арешти трьох так званих "кібердисидентів".

Натомість, у зв`язку з поліпшенням обстановки, з переліку вилучено Лівію, Мальдівські острови і Непал.

Публікація списку приурочена до проведення "Репортерами без кордонів" акції за вільний обмін ідеями і проти цензури у "всесвітній павутині".