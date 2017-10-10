Зіткнення автобуса і автомобіля в Китаї: у мережі показали, що відбувалося з пасажирамим під час ДТП (відео)

В мережі опублікували відео з пасажирами автобуса під час зіткнення в Китаї. Запис опублікував телеканал ABS на сторінці в Facebook.

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"Шокуючі кадри з камер спостереження показують момент, коли автомобіль врізався в автобус в Китаї, дивом постраждала лише одна людина", - наголошується в повідомленні телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилося відео з місця смертельного ДТП з автобусом Нацгвардії під Києвом.