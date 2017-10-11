"Пролунав вибух, який перетворив літак на купу металобрухту": ЗМІ назвали причину аварії російського Су-24 в Сирії

У вівторок, 10 жовтня, російська авіагрупа на авіабазі Хмеймім (Латакія) втратила фронтовий бомбардувальник Су-24М: літак, який вирушав на бойове завдання, викотився за межі злітно-посадочної смуги і вибухнув.

Загинули льотчики Юрій Медведков і Юрій Копилов. Дані попередніх звітів вказують, що машина перебувала в "незлітному положенні" й, зробивши розбіг по смузі, не мала жодного шансу відірватися від землі, передає "КоммерсантЪ".

За даними видання, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав створити спеціальну комісію, яка встановить причини НП.

Як розповіли військові джерела, інцидент стався у момент вильоту екіпажу літака на бойове завдання. За словами військових, технічні фахівці повністю перевірили літак, нарікань на його стан не виникло.

Читайте такожЗ'явилися перші фото з місця аварії російського Су-24 у Сирії

За словами співрозмовників "Ъ", отримавши завдання, пілоти сіли в літак і без проблем виконали маневр "руління". Через кілька хвилин Су-24М виявився на початку ЗПС, після чого приступив до зльоту. Пройшовши приблизно дві третини шляху, бомбардувальник повинен був відірватися від землі і почати набирати висоту, але цього не сталося.

За словами очевидців, Су-24М на злітній швидкості (приблизно 400 км/год) продовжив рух і через кілька секунд викотився за межі смуги.

На місце була відправлена рятувальна група, однак рятувати було вже нікого: після того як Су-24М скотився з смуги, у нього обломалась передня стійка шасі й він, ударившись об землю, отримав серйозні пошкодження та загорівся.

"З паливних баків (літак був заправлений майже повністю), які деформувалися, почало витікати пальне. Невдовзі пролунав вибух, який перетворив літак на купу металобрухту. Шансів вижити у пілотів не було. Вони стали 40-м і 41-м військовослужбовцями, чия смерть була визнана Міноборони РФ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 жовтня при здійсненні розгону на зльоті з аеродрому Хмеймим (Сирія) для виконання бойового завдання викотився за межі злітно-посадочної смуги і розбився російський Су-24. Екіпаж літака не встиг катапультуватися і загинув.