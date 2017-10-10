У Сирії розбився російський Су-24, екіпаж загинув

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 у вівторок, 10 жовтня, розбився при зльоті з аеродрому Хмеймім у Сирії, екіпаж загинув. Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

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"10 жовтня при здійсненні розгону на зліт з аеродрому Хмеймім (Сирія) для виконання бойового завдання викотився за межі злітно-посадочної смуги і розбився літак Су-24. Екіпаж літака не встиг катапультуватися і загинув", — розповіли в російському військовому відомстві.

На землі руйнувань немає. За доповіддю з місця події, причиною події могла стати технічна несправність машини, повідомили в Міноборони РФ.

Раніше в ІДІЛ заявили, що збили російський вертоліт біля сирійського міста Шейх Хілал, провінція Хама.