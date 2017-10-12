Трамп висунув Нільсен на посаду міністра внутрішньої безпеки
Тепер кандидатуру Кірстен Нільсен повинен затвердити Конгрес.
Президент США Дональд Трамп висунув Кірстен Нільсен на посаду нового глави міністерства внутрішньої безпеки США. Про це у середу, 11 жовтня, заявили в Білому домі, пише dw.com.
Нільсен повинна стати наступницею екс-генерала Джона Келлі, який очолював відомства до переходу на посаду глави апарату Білого дому.
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45-річна Нільсен є фахівцем у питаннях загальної безпеки і кібербезпеки і працювала в міністерстві главою апарату Джона Келлі, після чого перейшла разом з ним в Білий дім. Тепер кандидатуру Нільсен повинен затвердити Конгрес.
Міністерство внутрішньої безпеки США було створено як реакція американської влади на теракти 11 вересня 2001 року.