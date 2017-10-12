Трамп висунув Нільсен на посаду міністра внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп висунув Кірстен Нільсен на посаду нового глави міністерства внутрішньої безпеки США. Про це у середу, 11 жовтня, заявили в Білому домі, пише dw.com.

Нільсен повинна стати наступницею екс-генерала Джона Келлі, який очолював відомства до переходу на посаду глави апарату Білого дому.

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45-річна Нільсен є фахівцем у питаннях загальної безпеки і кібербезпеки і працювала в міністерстві главою апарату Джона Келлі, після чого перейшла разом з ним в Білий дім. Тепер кандидатуру Нільсен повинен затвердити Конгрес.

Міністерство внутрішньої безпеки США було створено як реакція американської влади на теракти 11 вересня 2001 року.