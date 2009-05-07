У Європі Ющенку висказали своє «фе» за «молдаванина»

Політики – особливо глави держав – повинні бути надзвичайно обережними у своїх висловлюваннях стосовно представників інших націй.

На цьому в інтерв’ю УНІАН наголосила голова Європейської комісії проти расизму і нетерпимості (ЄКРН) Ради Європи Єва СМІТ АСМУССЕН.

Вона, зокрема, прокоментувала деякі висновки, зроблені експертами ЄКРН щодо ситуацією в Україні стосовно боротьби з расизмом, нетерпимістю та проявами дискримінації.

“Я вважаю, політики повинні бути надзвичайно обережними у своїх висловлюваннях. Звичайно, це є неприпустимим не лише для голів держав, але й для усіх громадян, навіть у повсякденному житті. А що стосується Президента держави, то необхідно завжди наперед прораховувати наслідки, які можуть викликати ті або інші його висловлювання. Звичайно, це не красить керівника держави, це є образливо”, - висловилася Є.СМІТ АСМУССЕН щодо оприлюдненого минулого місяця ЗМІ випадку, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО порівняв громадянина із представником іншої нації.

Говорячи про загальну ситуацією із проявами расизму і нетерпимістю в Україні, голова ЄКРН зазначила: “Прикро, але ми отримуємо з України дуже негативні відомості про діяльність рухів скінхедів та ультраправих націоналістів. Це свідчить, що в державі склалася дуже серйозна ситуація у цьому питанні”.

Але водночас, Є.СМІТ АСМУССЕН відзначила, що в Україні поступово починає реалізовуватися широке коло ініціатив з протидії расизму і нетерпимості. “Я оцінюю ці тенденції як такі, що матимуть очікувані позитивні наслідки. Найголовніше, щоб вище керівництво держави усвідомило усю нагальність і гостроту цієї справжньої проблеми”, - зазначила експерт, додавши у зв’язку з цим, що українське законодавство у сфері протидії расової дискримінації та нетерпимості не є досконалим на достатньому рівні, а тому потребує подальшого розвитку.

“Але найголовніше, що українське керівництво це усвідомлює, і, зокрема, до Верховної Ради внесені відповідні проекти щодо покращення ситуації у цій сфері”, - вважає Є.СМІТ АСМУССЕН.

На її думку, кожна країна повинна шукати для себе свій оптимальніший шлях для ведення цієї боротьби. За словами експерта, найголовніше тут також усвідомити і винайти коріння, джерела проявів расизму і нетерпимості.

“Для України, я вважаю, необхідно звертати більшу увагу на молодь, адже саме молоді люди є найбільш активними учасниками скінхедівських і праворадикальних націоналістичних рухів”, - порадила Є.СМІТ АСМУССЕН.

Як вона пояснила, насправді, для представників молодого покоління є природнім бути у певній опозиції, піддаватися радикальним протестним настроям. І тому їм необхідно пояснювати, що це не є правильна і гідна поведінка у демократичному суспільстві. “Звичайно, на це мають вплив й різноманітні соціальні негаразди, коли обставини складаються так, що люди не знають чим зайнятися: вони не навчаються, не працюють, не роблять нічого. А якщо такі люди мають завищену самооцінку, вважають себе сильними, то це спонукає їх до насильства, зокрема на расовому, етнічному ґрунті”, - резюмувала Є. СМІТ АСМУССЕН, наголосивши, що з цим необхідно боротися насамперед через роз’яснення, у тому числі на рівні батьків і дітей, що є неприпустимо ображати інших, які є іншої раси чи нації.

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