Запуск ракети по глядачах на навчаннях "Захід-2017": після посадки вертоліт випадково вдарив по складу - росЗМІ

Під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017» вертоліт Ка-52, зробивши постріл у бік глядачів, після посадки частково зруйнував складське приміщення на аеродромі "Пушкін". Про це повідомляє "РБК" з посиланням на джерела.

Після польоту, під час якого Ка-52 дав залп у бік глядачів, стався ще один мимовільний постріл. Другий інцидент стався вже після приземлення вертольота на злітно-посадкову смугу.

Провести післяполітний техогляд прибули два технічних фахівця. Перший перевіряв вертоліт на предмет пошкоджень, другий займався технічним обслуговуванням озброєння. Один з техніків при огляді забув перевірити затвор і відразу натиснув на кнопку электроспуска гармати.

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У результаті стався постріл в складське приміщення. Другий постріл стався не некерованою авіаційної ракетою, як в перший раз, а 30-міліметровим снарядом. Через постріл одна стіна складу була частково зруйнована, ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, під час білорусько-російських навчань "Захід-2017" вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що знаходилися поряд з полігоном "Лужский" під Санкт-Петербургом. Джерела припускають, що пуск ракет "повітря-земля" стався випадково через несправності.