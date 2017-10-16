В Іспанії та Португалії вирують лісові пожежі: загинуло 9 осіб (галерея)

Лісові пожежі в Португалії та Іспанії цими вихідними забрали життя дев'ятьох осіб та спричинили евакуацію тисяч осіб, повідомляє Европейская правда.

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"Органи цивільного захисту в Португалії повідомили, що шість осіб загинули і щонайменше 25 отримали поранення. Більшість потерпілих – пожежники, які боролись з вогнем у центральних і північних районах країни", - йдеться у повідомленні.

У північно-західному іспанському регіоні Галісії влада заявила про загибель трьох осіб. Двоє з них опинились у вогняній пастці у своєму автомобілі. Вогонь загрожував населеним пунктам, тож тисячі людей були евакуйовані.

Влада обох країн заявила, що поширенню вогню сприяли сильні вітри через ураган "Офелія" в Атлантичному океані та високі температури. Однак розслідування фокусуються також на людському факторі.

Уряд Португалії оголосив надзвичайний стан для регіонів на північ від річки Таг. Будинки, фабрики і інша інфраструктура були зруйновані внаслідок більш ніж 440 лісових пожеж, 33 з яких вважаються великими. Вогонь спричинив евакуацію сотень осіб.

Як повідомляв УНІАН, влітку у цьогорічних пожежах в Португалії загинуло понад 60 осіб і понад сотня отримали поранення. Вогонь знищив 141 тисячу гектарів лісів. Це приблизно втричi більше, ніж у середньому за останнє десятиліття.