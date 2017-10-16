В Єгипті напали на банк: загинуло щонайменше сім осіб

У єгипетському місті Ель-Аріш в результаті нападу на відділення банку "Аль-Ахлі" загинули сім осіб, ще 15 зазнали поранень, повідомляє "112 Україна".

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Зазначається, що біля одного з храмів на Синайському півострові сталася перестрілка між нападниками та правоохоронцями.

"У результаті зіткнень загинуло троє мирних жителів, в тому числі дитина, троє охоронців і один солдат, а також поранені ще 15 осіб, включаючи жінок і дітей", – йдеться в повідомленні.

За інформацією газети Masrawy, нападники прибули до відділення банку "Аль-Ахлі" на краденому автомобілі Chevrolet і декількох мотоциклах.

Частина із зловмисників проникла до банку, інші почали стріляти по поліцейському посту, розташованому поруч з церквою. Повідомляється, що грабіжникам вдалося викрасти гроші і втекти. В даний час вони розшукуються правоохоронцями.