У Лондоні злодії винесли з магазину прикраси на $2,3 мільйона через дірку в стіні (фото, відео)

14:17, 25 серпня 2017
Світ
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Серед вкрадених прикрас були золоті та діамантові кольє, браслети, підвіски і сережки.

В грабеже участвовали 8 человек / Met Police

У Лондоні злодії пограбували магазин прикрас вартістю 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (більше 2,3 мільйона доларів), проломивши кувалдою діру в стіні. Про це повідомляє радіо LBC.

У грабежі брали участь вісім чоловік, троє з яких за допомогою кувалди і лому зробили дірку в стіні і пробралися в будівлю. Решта зловмисників виступали в ролі спостерігачів. Грабіжники провели в магазині близько трьох годин, потім покинули будівлю також через дірку.

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Серед вкрадених прикрас були золоті та діамантові кольє, браслети, підвіски і сережки.

Грабители провели в магазине около трех часов / Police

Заарештувати злочинців поки не вдалося, розслідування триває. Поліція намагається знайти свідків, які могли чути шум, коли злодії вдиралися в магазин.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному зловмисники проламали скло в автомобілі і вкрали сумку з майже мільйоном гривень.

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Теги: #пограбування у Лондоні#пограбування магазину