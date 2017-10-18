У Росії затримали українця за "пропаганду" у Facebook "Правого сектора"

У Ростовській області затримано громадянина України Романа Терновського за «пропаганду» у Facebook «Правого сектора». Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Слідчими Головного слідчого управління СК Росії спільно з ФСБ Росії проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, у результаті яких на території Ростовської області затримано громадянина України Романа Терновського, причетного до діяльності забороненої рішенням Верховного суду РФ екстремістської організації «Правий сектор», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що Терновський у складі учасників організації «Правий сектор» неодноразово брав участь у пікетах, мітингах та інших суспільно-масових заходах на території України. Крім того, використовуючи аккаунт у соціальній мережі «Facebook», Терновський здійснював пропаганду діяльності організації «Правий сектор» серед користувачів інтернету, в тому числі осіб, які постійно проживають на території РФ.

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«Вищевказані дії Терновського спрямовані проти інтересів Російської Федерації і кваліфіковані слідством за ч. 2 ст. 282.2 КК РФ, що передбачає кримінальну відповідальність за участь у діяльності екстремістської організації», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання Терновського у Ростові-на-Дону виявлені предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації «Правий сектор».

За клопотанням слідства судом стосовно Терновського обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. «Робота щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності керівників та учасників організації «Правий сектор» триває», - йдеться у повідомленні.