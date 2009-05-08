МВФ дає Україні другий транш кредиту

Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту "stand by".

Про це говориться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті МВФ.

Повідомляється, що відповідне рішення сьогодні затвердила Рада директорів МВФ.

Як говориться в повідомленні, перший заступник управляючого директора МВФ Джон ЛІБСЬКИЙ заявив, що НБУ підтвердив готовність проводити гнучку валютну політику. Крім того, він зазначив, що «ключовим пріоритетом влади має стати відновлення довіри до банківської системи».

Крім того, МВФ відзначив поліпшення ситуації в кількох проблемних українських банках, а також позитивні результати в рекапіталізації банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, МВФ за підсумками першого перегляду програми співпраці з Україною наприкінці квітня ухвалив рішення збільшити другий транш з 1,25 млрд. SDR до 1,9 SDR (2,8 млрд. дол.), причому погодився на те, щоб половина суми пішла на покриття дефіциту Держбюджету України.

Черговий перегляд програми співпраці для отримання третього траншу планується почати у середині травня. Розмір цього траншу також становитиме 2,8 млрд. дол. (1,9 млрд. SDR).

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.