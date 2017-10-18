Оранжереї, басейни і кінотеатр: аеропорт Сингапура визнали найкрасивішим у світі (відео)

Міжнародний аеропорт Чангі у Сингапурі – один з найкрасивіших у світі. З моменту відкриття у 1981 році аеропорт отримав 450 нагород. Його 19 разів визнавали кращим аеропортом світу. І не дарма. В аеропорту є кінотеатр з найбільшим у світі дисплеєм, кілька оранжерей, садів, ставків з рибками, тренажерні зали та басейни.

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Здається, до Сингапуру варто приїхати лише для того, щоб побачити цей дивовижний аеропорт.